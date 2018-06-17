Галкин рассказал, что его дочь Лиза растет защитницей муравьёв

Максим Галкин выложил в Instagram видеозапись, судя по которому, его дочь Лиза растет защитницей муравьев. Шоумен назвал ролик "Гарри, Лиза и экология". Внимательный папа предположил, что Лизонька может стать экологом. Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"

Дети Галкина и Алла Пугачевой гуляют с папой, семейство отдыхает на море. Сын Гарри захотел показать отцу и сестре свои способности, как он умеет бегать. Но Лиза заметила, что братик "растоптал муравейную дорожку". Малышка так и сказала Гарри: "Ты всю муравейную дорожку растоптал". Лиза скомандовала брату, как и куда ему шагать, чтобы не затоптать муравьев.

Подписчиков Максима Галкина умилило это видео. "Защитница муравьиная), молодец)", "Ну Лизок и ,,командир,, строит Гарри!" - пишут в комментариях.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)15 Июн 2018 в 9:52 PDT



Галкин удивительно заботливый папа. Несколько месяцев назад с детьми занимался логопед.

Максим выкладывал видеозапись, как педагог работал с Лизой. И результат есть - девочка прекрасно выговаривает "Р". Гарри пока "не рычит".