Галкин рассказал, что его дочь Лиза растет защитницей муравьёв
17 июня 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин выложил в Instagram видеозапись, судя по которому, его дочь Лиза растет защитницей муравьев. Шоумен назвал ролик "Гарри, Лиза и экология". Внимательный папа предположил, что Лизонька может стать экологом.
Дети Галкина и Алла Пугачевой гуляют с папой, семейство отдыхает на море. Сын Гарри захотел показать отцу и сестре свои способности, как он умеет бегать. Но Лиза заметила, что братик "растоптал муравейную дорожку". Малышка так и сказала Гарри: "Ты всю муравейную дорожку растоптал". Лиза скомандовала брату, как и куда ему шагать, чтобы не затоптать муравьев.
Подписчиков Максима Галкина умилило это видео. "Защитница муравьиная), молодец)", "Ну Лизок и ,,командир,, строит Гарри!" - пишут в комментариях.
Галкин удивительно заботливый папа. Несколько месяцев назад с детьми занимался логопед.
Максим выкладывал видеозапись, как педагог работал с Лизой. И результат есть - девочка прекрасно выговаривает "Р". Гарри пока "не рычит".
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