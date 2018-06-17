Валерия получила от супруга царский подарок
17 июня 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Иосиф Пригожин сделал своей супруге Валерии царский подарок на годовщину свадьбы. На прошлой неделе звездная пара по-семейному отметила четырнадцать лет со дня своего бракосочетания.
Пригожин признался, что первым делом с утра поздравил свою любимую, а уже вечером они с детьми отправились в ресторан. В интервью изданию "СтарХит" продюсер сообщил, что долго и тщательно выбирал презент для Валерии, поскольку любит радовать ее. Он подчеркнул, что певица равнодушна к брендам и дорогим украшениям, однако на сей раз она получила в подарок кольцо с очень крупным бриллиантом.
Снимок с украшением на пальце артистки уже появился в соцсети Instagram. Поклонники звезды уже несколько дней обсуждают, какую сумму Иосиф Пригожин заплатил за это роскошное кольцо.
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