Валерия получила от супруга царский подарок

Продюсер Иосиф Пригожин сделал своей супруге Валерии царский подарок на годовщину свадьбы. На прошлой неделе звездная пара по-семейному отметила четырнадцать лет со дня своего бракосочетания.

Пригожин признался, что первым делом с утра поздравил свою любимую, а уже вечером они с детьми отправились в ресторан. В интервью изданию "СтарХит" продюсер сообщил, что долго и тщательно выбирал презент для Валерии, поскольку любит радовать ее. Он подчеркнул, что певица равнодушна к брендам и дорогим украшениям, однако на сей раз она получила в подарок кольцо с очень крупным бриллиантом.

Снимок с украшением на пальце артистки уже появился в соцсети Instagram. Поклонники звезды уже несколько дней обсуждают, какую сумму Иосиф Пригожин заплатил за это роскошное кольцо.