Певец Стас Пьеха - внук легендарной певицы Эдиты Станиславовны Пьехи, сын певицы Илоны Броневицкой.

Сейчас он занимается не только музыкой. Стас Пьеха откровенно рассказал о самом тяжелом периоде своей жизни, и как он сейчас помогает людям, оказавшимся в такой же тяжелой ситуации, как он в юности.

Внук Эдиты пришел на встречу бабушки с родным братом, живущим в Польше. Родные брат и сестра не виделись целых 40 лет. Брат Эдиты даже не видел никогда Стаса. Только его маму Илону видел, и то, когда она была совсем маленькой, четырехлетней.

Звездное семейство поделилось обо всех события, которые случились в их жизни за эти годы.

Оказывается, Стас в юности подсел на запрещенные вещества. Эдита Пьеха брала его с собой на гастроли, но подростком он перестал ездить с бабушкой. Как и все подростки в 90-х, видел, что происходит в стране. Мальчик рос без отца и считал, что надо подражать "крутым" парням.

Бабушка заметила, что юноша возвращается домой странным. Алкоголем от него не пахнет, но поведение подозрительное, зрачки увеличены. Поговорив с Илоной, они поняли - Стас подсел на запрещенные вещества.

Юношу увезли в Москву. По признанию Эдиты, она тратила по 300 долларов в день на его лечение. Певец рассказал, что его на два года закрыли в доме, оставили ему рояль и книги. За это время он перечитал всю классическую литературу, вспомнил, чему учился в школе. Музицировал, сочинял стихи.

Молодой человек смог преодолеть зависимость. Сейчас Стас Пьеха никогда не посещает заведения, в которых могут быть зависимые люди. Певец открыл свою клинику для людей, нуждающихся в помощи. По его словам, появились первые результаты.