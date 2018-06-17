Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица и актриса Надежда Грановская-Мейхер выложила в Инстаграм свои новые фотографии. Артистка сделала модную стрижку - каре с челкой. Поклонники певицы написали Надежде множество комплиментов и оценили ее смелое решение постричь роскошные длинные волосы. Певица Алсу кардинально сменила имидж

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher)16 Июн 2018 в 10:46 PDT



"Крутая фотка", - хвалят поклонники новое фото певицы. "Надя, с каждым годом все краше и моложе! В Вас всегда было удивительное сочетание стиля и вкуса, Сдержанная, лаконичная, но при этом чертовски обаятельная и привлекательная!" - оценивают поклонники своего кумира.

Надежда Грановская-Мейхер откровенно общается с подписчиками в Инстаграм, делится секретами ухода за волосами. Одна девушка спросила певицу, "как сделать волосы такими волнистыми внизу?". У нее такая же стрижка, как у знаменитости, но уложить волосы "не получается". -"Здравствуйте! Я делаю утюжком. Только нельзя сильно закручивать", - дала совет певица.

После ухода из "ВИА Гры" Надежда Грановская начала сольную карьеру. И еще ее увлек театр.У певица трое детей. Двоих младших артистка родила в браке с петербургским бизнесменом Михаилом Уржумцевым.