Певица Алсу кардинально сменила имидж

Известная российская певица Алсу удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. На днях многодетная мать предстала перед преданными фанатами в принципиально новом и довольно смелом образе.

Алсу сменила свои длинные темные волосы на яркое каре платинового цвета. Кроме того, звезда сделала темный макияж и надела блестящую парку, хотя обычно предпочитает более сдержанные и элегантные наряды.

Впоследствии выяснилось, что перемены во внешности являются временными – певица решила создать такой образ для нового клипа. Многим, однако, показалась, что Алсу может себе позволить даже такую смелую прическу и насыщенный макияж глаз, поскольку природную красоту ничем испортить нельзя.