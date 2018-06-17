Певица Алсу кардинально сменила имидж
17 июня 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Алсу удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. На днях многодетная мать предстала перед преданными фанатами в принципиально новом и довольно смелом образе.
Алсу сменила свои длинные темные волосы на яркое каре платинового цвета. Кроме того, звезда сделала темный макияж и надела блестящую парку, хотя обычно предпочитает более сдержанные и элегантные наряды.
Впоследствии выяснилось, что перемены во внешности являются временными – певица решила создать такой образ для нового клипа. Многим, однако, показалась, что Алсу может себе позволить даже такую смелую прическу и насыщенный макияж глаз, поскольку природную красоту ничем испортить нельзя.
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