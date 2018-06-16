Сын политика Бориса Немцова Антон женился на красавице Анне. Свадебное торжество прошло на Рублевке. Среди гостей были, кроме родных и близких молодоженов и известные люди - Дмитрий Гудков, Григорий Явлинский и Божена Рынска.

Познакомились молодые как теперь водится в социальной сети. Девушка, изучающая промышленно-гражданское строительство в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете не могла не привлечь внимание большого поклонника физики и шахмат Антона.

На первое свидание он отправился в родной город своего отца. А затем он представил свою избранницу бабушке Дине Яковлевне, маме Бориса Немцова. Она-то и решила, что красавица, увлекающаяся конным спортом, плаванием и глянцевой журналистикой, идеально подойдет ее внуку. «Они отличная пара. Девочка умная и красивая, надо брать!» — цитирует бабушку Антона издание tatler.ru

Мать Антона, бизнес-леди Екатерина Одинцова, на страницах соцсети поделилась со своими подписчиками фотографиями свадебного торжества. «Семья, любовь и друзья - это главные сокровища нашей жизни! Антон и Анна, будьте счастливы, берегите и поддерживайте друг друга, а мы всегда рядом», - написала она в комментариях к фото.

А сестра Антона - Дина Немцова написала просто: «Сегодня мой любимый брат женился на прекрасной Анне».