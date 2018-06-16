Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с сыном

Певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с долгожданным сыном. Музыкант держит мальчика на руках "столбиком", придерживает головку сына и счастливо улыбается. Малыш Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в январе. Дмитрий Маликов впервые показал новорожденного сына

"Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!" - считают старшая дочь музыканта Стефания и жена Лена.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)15 Июн 2018 в 3:02 PDT

Увеличение семьи артиста стало неожиданностью для поклонников певцаы. Оказывается, Дмитрий давно мечтал о сыне. Старшая дочь Маликова Стефания в прошлом году окончила школу и сейчас учится в престижном московском вузе. Рождения брата стало сюрпризом даже для Стеши. Она тогда призналась, что папа сделал лучший подарок.

Стефания Маликова стала активным блогером, рассказывает о себе в сетях. А вот маленького Марка Дмитриевича родители не скрывают, но и особо не показывают.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)31 Янв 2018 в 12:38 PST