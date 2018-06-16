Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с сыном
16 июня 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с долгожданным сыном. Музыкант держит мальчика на руках "столбиком", придерживает головку сына и счастливо улыбается. Малыш Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в январе.
"Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!" - считают старшая дочь музыканта Стефания и жена Лена.
Увеличение семьи артиста стало неожиданностью для поклонников певцаы. Оказывается, Дмитрий давно мечтал о сыне. Старшая дочь Маликова Стефания в прошлом году окончила школу и сейчас учится в престижном московском вузе. Рождения брата стало сюрпризом даже для Стеши. Она тогда призналась, что папа сделал лучший подарок.
Стефания Маликова стала активным блогером, рассказывает о себе в сетях. А вот маленького Марка Дмитриевича родители не скрывают, но и особо не показывают.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес