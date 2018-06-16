«Шизофреник и алкоголичка», или за что в Сети не любят Джигурду и Анисину

На страницах социальной сети популярная телеведущая Эвелина Бледанс выложила фото с актером Никитой Джигурдой и его бывшей супругой Мариной Анисиной. «Как можете охарактеризовать отношения этой яркой пары?», - задала вопрос Бледанс, тем самым спровоцировав жаркую дискуссию своих подписчиков.

Фолловеры никак не могут просить звездной паре их странные отношения. С одной стороны они официально развелись еще в 2016 году, с другой – довольно часто вместе бывают на светских мероприятиях и на съемках различных телешоу. «Позорники! Всей в стране мозг вынесли своим разводом, а теперь вместе улыбаются. Чему научатся от них молодые семьи? Зачем их вообще показывать - ба форменные извращенцы», «Теперь я понимаю, почему в ее слёзных интервью ни одного плохого слова о нем. Они снова вместе!», «Два мошенника, аферисты, нет никакой совести, порядочности. Всю страну водят за нос», «Позорились, позорились на всю страну и опять счастливы вместе», - объяснили поклонники свою нелюбовь к звездной паре.

Но не все подписчики Бледанс были так «толерантны». Некоторые вообще посоветовали своему кумиру даже рядом не стоять с этими «шизофреником и алкоголичкой». «Даже находится рядом с этим больным на голову человеком - уже заразно», «Он-тяжелобольной, она-патологически от него зависима», «они больные люди, по ним психбольница плачет», - не унимались фолловеры.