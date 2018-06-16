Певец Сергей Жуков показал оригинальное фото любимой жены

Певец, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков показал оригинальное фото любимой жены, бывшей участницы группы "Сливки" Регины. Жуков - примерный семьянин, любящий муж, заботливый отец. Его супруга Регина - заботливая мама их троих детишек, ведет бизнес. Певец дома бывает не так часто, как хотелось бы, посвящать все время семье нет возможности из-за гастролей.

Артист частенько выкладывает в Инстаграм семейные фото. И удивил уникальной фотографией красавицы - умницы жены с постом: "Региночка! Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье: добрым словом, поцелуем... Тебе стали подвластны большие и малые субстанции:) Серьезно! Ты растешь, роднуль!....Спасибо тебе за все моя жена и моя семья".

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)14 Июн 2018 в 3:19 PDT

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)1 Июн 2018 в 2:34 PDT

В Международный день защиты детей Жуков написал такой пост: "Друзья, ... скажу три банальных, но очень важных слова: «Просто Будь Рядом». И я не говорю о параноидальном контроле детей, о том, что за ними нужно следовать по пятам и устраивать проверки, я говорю о ментальной близости с ребёнком, ведь если вы честны и открыты перед своими детьми, то сам этот безудержный контроль просто-напросто отпадёт за ненадобностью. Вы наверняка замечали, как дети порой копируют наше поведение или даже реакции на какие-либо события, мы узнаём себя в наших детях, это, пожалуй, один из самых главных моментов, ведь сегодня мы — пример для подражания, а уже завтра они — наша опора и поддержка. Берегите, любите и просто будьте рядом".