Харламову советуют научиться чему-то, а не шутить о футболе. Он занялся шитьем!

Известный комик Гарик Харламов поспорил в Сети с одной из рьяных футбольных фанаток. Перед началом чемпионата мира юморист много шутил про наших футболистов. Одна из поклонниц российской сборной написала Гарику гневное сообщение, обозвала его дураком и порекомендовав «хоть чему-то научиться в этой жизни, а только после этого отпускать туповатые шуточки» про футбол.

«Вы, извините, просто дурак. Научитесь сами хоть чему-то в этой жизни. А потом отпускайте туповатые шуточки про наших футболистов. Вы сами–то кто?», - написала звезде некто Светлана Максимова.

Гарик совету футбольной фанатки внял и решил научиться вышивать крестиком и только после этого «отпускать туповатые шуточки про наших футболистов». «Во, что одна победа с людьми делает. Я записался на швейные курсы и только когда научусь вышивать крестиком, только тогда начну отпускать туповатые шуточки про наших футболистов", - ответил защитнице российской сборной юморист.

Кроме того, он сообщил, что искренне рад тому, что российские футболисты выиграли с таким счетом в первом матче чемпионата. «Но мне кажется, что эта общая радость усиливается ещё и тем фактом, что таких побед не было уже очень давно! Да мы выиграли у Саудовской Аравии, и все решили, что это нечто сверхъестественное, хотя так и должно было быть! Наши футболисты не голодают, хорошо одеты и зарабатывают больше 99 % населения страны, так почему бы и не выиграть у сборной Саудовской Аравии? И чемпионат ещё не закончился, наоборот, он только начался! Впереди матч с Египтом, например. Там посильнее ребята будут. Про Уругвай вообще молчу. Давайте будем честными сами с собой. Да, мы выиграли одно сражение с не самым сильным противником, но впереди ещё много других противников, каждый из которых труднее и труднее. И рано ещё ликовать словно Головин поднял над головой кубок мира», - поделился своим мнением на странице в Instagram Харламов.

«А может из-за того что над нашими футболистами стебутся они решили лучше играть. Так что продолжайте в том же духе. Пока помогает». «Все ликовали так, как будто это финал чемпионата. Хотя выиграли у индейцев, которые меча не видели», «Играли две слабейшие команды, об этом даже комментаторы на матче сказали. 67 и 70 места в рейтинге… Ну смешно же радоваться, что обыграли 67- у по рейтингу команду!», «После матча Португалии и Испании, где каждый гол шедеврален, наша кривая возня а-ля «я бил куда попало, а получилось в девятку» вызывает горькую улыбку», - написали пользователи в комментариях.