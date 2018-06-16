Жанну Фриске вспоминали родные люди, подруги, коллеги, поклонники
16 июня 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Три года прошло со дня смерти певицы, актрисы, красавицы Жанны Фриске. Жанны не стало 15 июня 2015 года. В день смерти Жанну вспоминали все ее родные люди, друзья и подруги, коллеги.
Родные ни на день не забывают любимую дочь и сестру. "Все равно не чувствую я что тебя больше нет… Для меня ты всегда жива!", — призналась в соцсети младшая сестра Жанны Наташа Фриске.
Ольга Орлова, которая подружилась с Жанной Фриске во время работы в группе "Блестящие" и была с ней до последних дней жизни, опубликовала в Инстаграм редкое фото и поставила смайлики - сердечки. Ранее Ольга посвятила Жанне песню.
"Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную. Жанна. помним любим", - написала Анна Семенович, тоже бывшая "блестяшка".
Три года назад остался вдовцом гражданский муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев. Он растит их с Жанной сына Платона. "Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день когда не стало Жанны", - написал он вчера.
Вчера в программе Шепелева "На самом деле" говорили о раке головного мозга, который унес жизнь Жанны Фриске. Она была еще совсем молодой. "Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное - страх", - говорит Шепелев.
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