Жанну Фриске вспоминали родные люди, подруги, коллеги, поклонники

Три года прошло со дня смерти певицы, актрисы, красавицы Жанны Фриске. Жанны не стало 15 июня 2015 года. В день смерти Жанну вспоминали все ее родные люди, друзья и подруги, коллеги.

Родные ни на день не забывают любимую дочь и сестру. "Все равно не чувствую я что тебя больше нет… Для меня ты всегда жива!", — призналась в соцсети младшая сестра Жанны Наташа Фриске.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)15 Июн 2018 в 5:06 PDT

Ольга Орлова, которая подружилась с Жанной Фриске во время работы в группе "Блестящие" и была с ней до последних дней жизни, опубликовала в Инстаграм редкое фото и поставила смайлики - сердечки. Ранее Ольга посвятила Жанне песню.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)14 Июн 2018 в 11:49 PDT

"Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную. Жанна. помним любим", - написала Анна Семенович, тоже бывшая "блестяшка".

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)15 Июн 2018 в 4:31 PDT

Три года назад остался вдовцом гражданский муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев. Он растит их с Жанной сына Платона. "Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день когда не стало Жанны", - написал он вчера.

Вчера в программе Шепелева "На самом деле" говорили о раке головного мозга, который унес жизнь Жанны Фриске. Она была еще совсем молодой. "Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное - страх", - говорит Шепелев.