Певец Егор Крид публично поиздевался над своей избранницей в шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной. Он предложил ей попытать счастья в следующем сезоне проекта, но уже с Ольгой Бузовой.

Два популярных исполнителя Крид и Тимати стали участниками программы «Вечерний Ургант». Во время беседы речь зашла о проекте «Холостяк». Участники беседы веселились вовсю и решили, что раз Дарье Клюкиной так нравится пиариться по телевизору, то она могла бы вновь поучаствовать в шоу, главной героиней которого в следующем сезоне станет певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Если финалистке приклеить усы как у тебя, она может попробовать», — предложил Тимати, обращаясь к ведущему. «Я бы на ее месте надел парик и реально сделал такую тему», — поддержал его Егор Крид.

С одной стороны шутки Егора выглядят жестоко, ведь он участвовал в шоу и подарил Даше кольцо, с другой стороны стало известно, что девушка попала на проект «по блату».

На кастинге девушке отказали, тогда она обратилась к своему двоюродному брату, который, по счастью, оказался другом тур-менеджера Егора Крида. Они договорились, и музыкант лично попросил продюсеров взять девушку на проект, написал «СтарХит». На проект уральская модель, со слов ее знакомых, пошла ради пиара и раскрутки instagram-аккаунта.

«С Егором не сложилось. Я слышала от большого количества людей, что особой симпатии между ними никогда и не было. На самом деле, судя по перешептываниям в нашей тусовке, у Егора до «Холостяка» и во время него были отношения», — судачили в закулисье шоу.