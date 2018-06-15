"Она изменилась", пресса докопалась до причин развода Кузьмина с молодой женой

Несмотря на то, что певец Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина решили не давать никаких комментариев в прессе по поводу своего развода, журналисты все же не могли не покопаться в семейной жизни звезды.

В одном из неопубликованных интервью, артист признался, что Екатерина всерьез увлеклась психологией. И сильно изменилась за последние годы. Они поженились, когда девушка была еще совсем юной, а сейчас она повзрослела. За 17 лет супружества она стала совсем другим человеком.

«Она наконец-то нашла свое место в психологии, ей очень комфортно и хорошо. И сейчас она в Индии работает со своей группой. Я рад за нее», – признался Кузьмин. Певец также добавил, что они почти не бывают вместе. Владимир постоянно на гастролях в России, а его супруга уже давно живет за границей.

"Так для нее лучше, она нашла себя, стала личностью! А до этого была просто моей женой", – цитирует Кузьмина издание «Дни.ру».

Екатерина младше популярного певца на 27 лет. Они поженились в 2001 году.