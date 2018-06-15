Ларисе Долиной надоели диеты
15 июня 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Лариса Долина постоянно боролась с лишними килограммами, испробовала всевозможные диеты. Теперь звезда решила перестать мучить себя и даже после того, как располнела, говорит, что отказалась от диет.
"Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие", - говорит Долина. Как отметила певица, ей ведь уже не нужно ничего никому доказывать. Хотя она и не против скинуть пару килограммов. Возможно, Лариса Александровна попробует какой-нибудь из способов, которых сейчас предлагается великое множество.
Ранее Лариса Долина удивила пользователей Сети выбором костюма на инаугурацию президента. На официальный прием в Кремль певица, наплевав на дресс-код, пришла в ярко-красном костюме и белом топе.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес