Ларисе Долиной надоели диеты

Певица Лариса Долина постоянно боролась с лишними килограммами, испробовала всевозможные диеты. Теперь звезда решила перестать мучить себя и даже после того, как располнела, говорит, что отказалась от диет. "Пластика и ботокс до добра не доведут", поклонники шокированы видом Долиной

"Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие", - говорит Долина. Как отметила певица, ей ведь уже не нужно ничего никому доказывать. Хотя она и не против скинуть пару килограммов. Возможно, Лариса Александровна попробует какой-нибудь из способов, которых сейчас предлагается великое множество.

Ранее Лариса Долина удивила пользователей Сети выбором костюма на инаугурацию президента. На официальный прием в Кремль певица, наплевав на дресс-код, пришла в ярко-красном костюме и белом топе.