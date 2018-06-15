"Народному артисту кушать нечего?", Зарубина язвительно ответила Малинину в суде

Певице Ольге Зарубиной пришлось отвечать по обвинению в клевете. Судебный иск на нее подал бывший муж – известный исполнитель романсов Александр Малинин.

Повестку в суд Ольга получила за то, что посмела в одном из телеэфиров заявить, что считает Малинина плохим отцом, который не интересуется их общей дочерью и не платит алименты.

Эти слова обидели артиста до глубины души. Он обвинил бывшую супругу в клевете и решил, что справедливость должна восторжествовать в суде. А под справедливостью он понимает в том числе и моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

Зарубина объяснила суду, что обиды бывшего мужа ей кажутся более чем странными. Если вспомнить, что он вообще долгое время не признавал своего отцовства. И Ольге даже пришлось пойти на унизительную процедуру и согласиться сделать ДНК-анализ.

"Ничего плохого и обидного в адрес Малинина я не говорила. Поэтому для меня это было немножко странно – получить такую повестку в суд. И еще было удивительнее, что он хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала: "Может быть, кушать нечего народному артисту?" – язвительно спросила певица экс-супруга в беседе с журналистам телеканала НТВ.

Кстати, сам певец на процесс не явился, его интересы представлял адвокат.