Поклонники о новом фото Пугачевой: выглядит великолепно, но узнать сложно

Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новую фотографию своей супруги – певицы Аллы Пугачевой. Снимок удивил и даже разочаровал некоторых поклонников примадонны.

Кадр, очевидно, сделан на пляже – артистка предстала перед фолловерами в шляпе и наряде с обнаженными плечами. Подписчики отметили, что на фото Пугачеву сложно узнать, причем многие считают, что дело в пластике и "уколах красоты", а другие подозревают, что звезда просто злоупотребляет фотошопом, передает "7 Дней". Преданные поклонники певицы призывают Аллу Борисовну не стесняться своего возраста и с гордостью демонстрировать общественности свое "настоящее" лицо.

Отметим, что в настоящий момент Пугачевой 69 лет. В последнее время артистка уделяет своей внешности большое внимание. Она не только сбросила лишний вес, но также сменила имидж.