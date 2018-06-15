Поклонники о новом фото Пугачевой: выглядит великолепно, но узнать сложно
15 июня 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новую фотографию своей супруги – певицы Аллы Пугачевой. Снимок удивил и даже разочаровал некоторых поклонников примадонны.
Кадр, очевидно, сделан на пляже – артистка предстала перед фолловерами в шляпе и наряде с обнаженными плечами. Подписчики отметили, что на фото Пугачеву сложно узнать, причем многие считают, что дело в пластике и "уколах красоты", а другие подозревают, что звезда просто злоупотребляет фотошопом, передает "7 Дней". Преданные поклонники певицы призывают Аллу Борисовну не стесняться своего возраста и с гордостью демонстрировать общественности свое "настоящее" лицо.
Отметим, что в настоящий момент Пугачевой 69 лет. В последнее время артистка уделяет своей внешности большое внимание. Она не только сбросила лишний вес, но также сменила имидж.
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