Жена Костюшкина: «Чай вдвоем» развалила не я

Поклонники распавшейся несколько лет назад группы "Чай вдвоем", солистами которой были Денис Клявер и Стас Костюшкин, считают, что Костюшкин под пятой у своей жены Юлии, и она причастна к развалу коллектива.

После расставания музыканты начали заниматься сольной карьерой. Стас Костюшкин основал свою группу "A-dessa", а Денис Клявер записал три альбома.

Юлия была танцовщицей в группе "Чай вдвоем". Стас был женат, но девушка так ему понравилась, что он ушел из семьи. В то время песни "Чай вдвоем" были на вершинах хит-парадов. Два года танцовщица и певец встречались, а после поженились. Через несколько лет в СМИ начали писать о разладе солистов. После появления слухов музыканты официально объявили о завершении совместной работы.

Стас признается, что жена его поддерживает во всем и даже направляет. Они растят двоих сыновей. И вот на днях Юлия Костюшкина опубликовала фото с Денисом Клявером и сообщение: "Для всех, кто думал, что «Чай Вдвоём» развалила я!!!!! Как сказал Денис Клявер: «Юлька, у нас теперь одинаковые прически;))))» Я очень была рада увидеться с тобой". "У каждого своя дорога). Это-жизнь. Всё хорошо в своё время. Главное,что талант не пропьешь)))", пишут в комментариях.