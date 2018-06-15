Объявился мужчина, считавший себя мужем Жанны Фриске

Три года назад от рака умерла певица Жанна Фриске. Артистке было только 40 лет, когда ее сердце перестало биться. Родные певицы до сих пор тяжело переживают ее уход. У Жанны остался сын Платон, которого воспитывает ее гражданский муж телеведущий Дмитрий Шепелев. Сестра Жанны Фриске рассказала подписчикам, что иногда носит ее вещи

С родителями Фриске отношения Шепелева не сложились. Дедушка и бабушка практически не могут общаться с малышом. Отец Жанны Владимир Борисович как-то проговорился, что у Жанны был возлюбленный, бизнесмен, с которым она жила до Шепелева. Фриске не исключил отцовства этого мужчины.

Спустя три года после смерти певицы мужчина объявился. Об отношениях с популярной певицей он расскажет публично в ближайшие выходные в одной из телепрограмм.

Адвокаты семьи Фриске рассказывали, что в начале романа с Шепелевым Жанна продолжала встречаться с предыдущим возлюбленным. Отец певицы не исключает, что дочь могла забеременеть от него. Но в начале беременности Жанна окончательно решила прекратить с ним отношения, так как он не хотел детей, объясняя своей неготовностью стать отцом.

Когда в США появился на свет сын, Жанна в клинике попросила записать отцом малыша Шепелева. Она полагала, что Дмитрий станет хорошим отцом мальчику. Говорят, Платон похож на Дмитрия. К сожалению, малыш редко видится с бабушкой Ольгой, дедушкой Владимиром и тетей Наташей Фриске.