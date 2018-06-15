Фанаты "Игры престолов" оценили тату Софи Тернер с намеком на финал фильма
15 июня 2018, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
Фанаты сериала "Игра престолов" оценили тату актрисы Софи Тернер, играющей в фильме роль Сансы Старк. Татуировку актрисе сделала мастер из Австралии Лаурой Винзер. Винзер похвалилась своей работой со звездной клиенткой в Instagram, - сообщает "Свободная пресса".
Выложила мастер и фото татуировки. Фанаты сериала "Игра престолов" догадались, что Софи Тернер раскрыла тайну финала фильма. На тату британской актрисы изображена голова лютоволка — гербового животного семьи Старков, а под ней подпись "Стая живет" (перевод с английского).
Эта часть известного фанатам сериала изречения ("Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет"), позволила им предположить что все или почти члены семьи Старков выживут в финале сериала, - сообщает издание Mashable.
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