Фанаты сериала "Игра престолов" оценили тату актрисы Софи Тернер, играющей в фильме роль Сансы Старк. Татуировку актрисе сделала мастер из Австралии Лаурой Винзер. Винзер похвалилась своей работой со звездной клиенткой в Instagram, - сообщает "Свободная пресса". Сериал «Игра престолов» установил новый рекорд

Выложила мастер и фото татуировки. Фанаты сериала "Игра престолов" догадались, что Софи Тернер раскрыла тайну финала фильма. На тату британской актрисы изображена голова лютоволка — гербового животного семьи Старков, а под ней подпись "Стая живет" (перевод с английского).

Эта часть известного фанатам сериала изречения ("Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет"), позволила им предположить что все или почти члены семьи Старков выживут в финале сериала, - сообщает издание Mashable.