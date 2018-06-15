Голливудская актриса Анджелина Джоли возмущена, что журналистам стали известны детали ее развода с Брэдом Питтом. В бракоразводном процессе Джоли и Питта назревает очередной скандал. Джоли настаивала, чтобы их с Питтом процесс развода проходил в закрытом режиме и детали не разглашались. Новые фото Брэда Питта огорчили его поклонников

Бракоразводный процесс самой красивой пары Голливуда Анджелины весь мир обсуждает уже второй год. Джоли не хотела разрешать Питту общаться с их детьми, считая что отец может быть для них опасен из-за пристрастия к курению и алкоголю. И актеру пришлось бороться за то, чтобы хотя бы иногда видеться с детьми, - сообщает teleprogramma.pro.

В СМИ попало фото Питта, он приехал специально в Лондон, где снимается бывшая супруга, чтобы повидаться с детьми. В Сети появилась информация, что суд встал на сторону актера, теперь Брэд сможет встречаться с детьми в любое время. В то же время суд обязал Джоли не препятствовать общению детей с отцом. Актрису призывали кардинально пересмотреть график свиданий детей с их отцом Брэдом Питтом, пригрозив, что опека над ними будет передана актеру.

У пары шестеро детей - трое родных и трое приемных.

Анджелина пришла в ярость от того, что эта информация получила огласку. По данным издания People, Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно было провести последнее судебное заседание в частном порядке. "Прискорбно, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу выборочные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину" — сообщило издание.

Поклонники некогда самого красивого актера в мире заметили, как он постарел.