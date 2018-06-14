Грандиозное шоу DIVA оставило Ани Лорак с многомиллионными долгами

Грандиозное шоу DIVA обошлось украинской певице Ани Лорак в копеечку, и теперь звезда еще несколько лет будет отдавать многомиллионные долги.

Представление, которое было презентовано в Минске, а затем показано в России, Америке и Австралии, было сделано по самым высоким мировым стандартам. 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, 19 лифтов, 500 подвесов для создания трюков, 240 сценических костюмов и команда, состоящая из 250 человек - все это создавало необычайное зрелище, но и стоило немало.

В итоге DIVA заняла вторую строчку по стоимости шоу на российской эстраде, не сумев перещеголять только поп-короля Филиппа Киркорова. Все это и загнало Лорак в долговую яму из которой выбираться звезда будет не один год.

"Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета, но речь идет о миллионах долларов…", – пожаловалась исполнительница. Она отказалась назвать точную цифру, но как пишет таблоид Clutch, сумма обязательств составляет менее пяти миллионов долларов.