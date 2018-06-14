Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Катей

Певец Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина объявили о разводе. Они прожили в браке 17 лет. Давать какие-либо комментарии о расставании с женой, которая младше на 27 лет, 63-летний артист отказался.

Кузьмин сказал про развод такую информацию: "С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием", - сообщает "7 Дней".

Музыкант познакомился с совсем юной Катей на пляже в Анапе. Девушка тогда отдыхала на море с родителями. Певец влюбился в хрупкую блондинку и вскоре попросил руки девушки у ее родителей. Это было в 2000 году. Чувства были взаимными. Очень скоро они поженились, Катя переехала к мужу в Москву. Известно, что супруги все эти годы были практически неразлучны, Катя сопровождала мужа на гастролях.

Кто стал инициатором развода, Кузьмин скрывает.