Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Катей
14 июня 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина объявили о разводе. Они прожили в браке 17 лет. Давать какие-либо комментарии о расставании с женой, которая младше на 27 лет, 63-летний артист отказался.
Кузьмин сказал про развод такую информацию: "С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием", - сообщает "7 Дней".
Музыкант познакомился с совсем юной Катей на пляже в Анапе. Девушка тогда отдыхала на море с родителями. Певец влюбился в хрупкую блондинку и вскоре попросил руки девушки у ее родителей. Это было в 2000 году. Чувства были взаимными. Очень скоро они поженились, Катя переехала к мужу в Москву. Известно, что супруги все эти годы были практически неразлучны, Катя сопровождала мужа на гастролях.
Кто стал инициатором развода, Кузьмин скрывает.
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