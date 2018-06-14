Буланова и Радимов снова вместе, считают поклонники

Больше года назад популярная певица Татьяна Буланова развелась со своим вторым мужем Владиславом Радимовым. У них растет сын Никита, не так давно мальчику исполнилось 11 лет. Татьяна Буланова стала неузнаваемой

Как позднее узнали СМИ, разошлась пара мирно, сохранив теплые и уважительные отношения. Поклонники стали подозревать, что говорить об окончательном разрыве Булановой и Радимова пока еще рановато, пишет "Телепрограмма". Кроме того, Радимов не скрывает, что еще испытывает нежные чувства к Татьяне.

Недавно Татьяна Волосожар опубликовала в соцсети совместное фото с певицей и ее бывшим мужем. На снимке Буланова и Радимов выглядят совершенно счастливыми. Поклонники опять заговорили о воссоединении экс-супругов.