Буланова и Радимов снова вместе, считают поклонники
14 июня 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Больше года назад популярная певица Татьяна Буланова развелась со своим вторым мужем Владиславом Радимовым. У них растет сын Никита, не так давно мальчику исполнилось 11 лет.
Как позднее узнали СМИ, разошлась пара мирно, сохранив теплые и уважительные отношения. Поклонники стали подозревать, что говорить об окончательном разрыве Булановой и Радимова пока еще рановато, пишет "Телепрограмма". Кроме того, Радимов не скрывает, что еще испытывает нежные чувства к Татьяне.
Недавно Татьяна Волосожар опубликовала в соцсети совместное фото с певицей и ее бывшим мужем. На снимке Буланова и Радимов выглядят совершенно счастливыми. Поклонники опять заговорили о воссоединении экс-супругов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес