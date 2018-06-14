Поклонники обсуждают новую прическу Юлии Барановской
14 июня 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
В судьбе популярной телеведущей Юлии Барановской, по всей видимости, произошел новый поворот. Юлия сменила прическу, о чем поделилась со своими поклонниками в социальных сетях.
"Новая стрижка - новый виток жизни. А если ее сделал твой любимый друг, то этот виток будет точно наполнен любовью. Как вам?", - подписала фото с новой стрижкой Юлия.
Большинство фолловеров не оценили старания парикмахеров. Кто-то даже назвал Юлию "Сергей Зверев-2". "Вам очень хорошо в новом образе. Помолодели. Так держать", - пишут другие.
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