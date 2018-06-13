Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться

Сын шоумена Сергея Зверева продолжает искать ответы на вопросы, которые не дают ему покоя последнее десятилетие. Кто он на самом деле эпатажному артисту? Где его биологическая мать? Бабушка в пылу гнева огорошила его новостью, рассказав, что он приемный ребенок. С тех пор Сергей не оставляет попытки докопаться до истины.

Он безуспешно нанимал частных детективов, а теперь сам отправился на родину отца в Иркутскую область, в надежде, что знакомые или родственники могут знать правду о его происхождении.

Многие односельчане его знаменитого отца встречали молодого человека приветливо, рассказывали деревенские байки, но как только речь заходила о матери юноши, все как один советовали не ворошить прошлое и прекратить расспросы. Однако, местный житель Владимир оказался более словоохотливым. «Был у Сергея Зверева брат, но он, к сожалению, погиб трагически. Он болел, у него была астма, неизлечимая. Он решил не мучить ни себя, ни родственников, он покончил жизнь самоубийством. Как люди говорят, у брата Сергея была своя семья и был ребенок на стороне. Когда тот погиб, Сергей Зверев решил забрать этого мальчика к себе, дал ему свою фамилию и сделал своим сыном», – озвучил мужчина свою версию давних событий.

Хотя имя матери Сергея Зверева-младшего так никто и не назвал, у молодого человека появился шанс выяснить, приходится ли он вообще родственником королю гламура. Брат его дедушки решил помочь и согласился пройти ДНК-тест.

В студии программы «Прямой эфир» сын Сергея Зверева получил конверт с медицинским заключением, которое хотя бы частично может дать на самые важные вопросы в жизни молодого человека. Но, увидев результаты анализов, Сергей не смог справиться с эмоциями, он выбежал из студии и рыдал за кулисами программы.