Алла Пугачева рассказала, как ей живется с Киркоровым и Галкиным
13 июня 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно Алла Борисовна Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову, который не так давно открыл свой канал на YouTube. Некоторые отрывки из разговора двух звезд уже опубликованы.
Примадонна поведала Меньшикову о том, что происходит в ее личной жизни и о своих отношениях с бывшим супругом Филиппом Киркоровым. «Иногда мне кажется, что мы живем жизнью — Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?» — разоткровенничалась Пугачева.
Напомним, Лиля была женой Осипа Брика и музой Владимира Маяковского. Говорили, что у них был чуть ли не тройственный союз, который включал в себя и сексуальную составляющую.
За Максима Галкина Алла Борисовна согласилась выйти, когда он пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен. Она задала вопрос, сможет ли с ним спокойно стареть.Максим ей ответил: «Конечно. Не бойся ничего!»
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