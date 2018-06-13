Алла Пугачева рассказала, как ей живется с Киркоровым и Галкиным

Недавно Алла Борисовна Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову, который не так давно открыл свой канал на YouTube. Некоторые отрывки из разговора двух звезд уже опубликованы. Пугачева сняла Галкина без штанов: "Макс меня достал"

Примадонна поведала Меньшикову о том, что происходит в ее личной жизни и о своих отношениях с бывшим супругом Филиппом Киркоровым. «Иногда мне кажется, что мы живем жизнью — Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?» — разоткровенничалась Пугачева.

Напомним, Лиля была женой Осипа Брика и музой Владимира Маяковского. Говорили, что у них был чуть ли не тройственный союз, который включал в себя и сексуальную составляющую.

За Максима Галкина Алла Борисовна согласилась выйти, когда он пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен. Она задала вопрос, сможет ли с ним спокойно стареть.Максим ей ответил: «Конечно. Не бойся ничего!»