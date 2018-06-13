Актриса Лидия Вележева винит себя в смерти сестры-двойняшки

Лидия Вележева не только одна из самых успешных и красивых актрис отечественного кинематографа, но еще и счастливая жена. Тридцать лет брака с Алексеем Гуськовым, взрослые сыновья и долгожданная внучка Стеша. А вот ее сестре-двойняшке не повезло. Она умерла в 43 года, и знаменитая артистка винит себя в ее гибели.

В программе «Судьба человека» Лидия призналась, что эта потеря стала самым большим горем в ее жизни. Ирина была ее полной противоположностью. Она абсолютно не верила в себя, рано вышла замуж, но семейная жизнь не заладилась, и Ирина пристрастилась к алкоголю. «Она ни в какой институт не поступила, она говорила: «Лид, я не сдам. Я не могу ничего с собой поделать». Мама ей всегда помогала, все приданное осталось у Иры. Дальнейшая судьба сложилась у нее печально, она стала увлекаться алкоголем. Нет, она не была, конечно, алкоголичкой, но у нее как-то пропал интерес к жизни», – рассказала актриса.

Лидия призналась, что Ирина одновременно и завидовала ей и гордилась знаменитой сестрой. Она часто говорила, что Лидии повезло и она сумела найти себя. Однако, людям, замечавшим их схожесть, она не признавалась в родстве с актрисой, а говорила, что они просто знакомы.

Себя же Ирина считала попросту неудачницей. «Ира говорила мне: «Мне, наверное, по судьбе не суждено быть счастливой». Я ей ответила: «Ты что?! Нельзя так думать! Наша жизнь в наших руках! Я много раз с ней разговаривала, она даже пряталась от меня. Я все анализировала, всегда была защитником, заступником для нее», – призналась Вележева.

О смерти сестры актриса узнала от отчима, он позвонил ей и сказал: «Иры нет». Актриса услышала, как он плакал на том конце провода. Лидия сразу же полетела в Киев, чтобы найти тело. «У нее был потерян паспорт, она разошлась с первым мужем, потом вышла во второй раз замуж. Ее второго супруга сбила машина, это ее сломало… Она потерялась окончательно. Ее забрали как бомжа», – вспоминала артистка.

Ирина умерла от сердечного приступа. В одном из моргов звезда нашла тело сестры и организовала похороны. Она до сих пор задается вопросом: « А смогла бы я ее спасти?»