Леонид Якубович рассказал секрет своего похудения

Популярный телеведущий Леонид Якубович раскрыл тайну своего похудения на 30 кг. Раньше он весил больше центнера, но ради близких занялся теннисом и сумел прийти в форму.

Как рассказал Якубович, стимулом для него стало желание сделать так, чтобы супруге и дочери не было стыдно за него во время совместного отдыха на море. Лишние килограммы также привели к тому, что у Леонида Аркадьевича повышался уровень сахара в крови и повышалось давление. Якубович из-за полноты не видел своих колен и у него просто не было шеи.Как-то он посмотрел в зеркало и назвал себя «жирным нечто».

Первые занятия теннисом он переносил с трудом, но принципиально ходил на тренировки почти каждый день. Усилия не прошли даром: теперь вес Якубовича 78 килограммов.