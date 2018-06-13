Внешность подросшей дочери Алены Хмельницкой изумила поклонников

Российская актриса Алена Хмельницкая накануне опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой запечатлена ее подросшая дочь Ксения. Внешность девочки поразила фанатов.

Многие отметили, что восьмилетняя Ксения и ее мать очень похожи. К снимку дочери Алена приложила и свое фото в возрасте шестнадцати лет. Действительно, у обеих яркие большие глаза, выразительные брови и темные вьющиеся волосы.

Подписчики Хмельницкой подчеркнули, что и мама, и дочка являются настоящими красавицами. Некоторым, однако, показалось, что девочка внешне напоминает и своего отца – режиссера Тиграна Кеосаяна, с которым актриса развелась четыре года назад.