"Платье как доспех", гламурный образ Земфиры не пришелся по вкусу ее поклонникам

Певица Земфира поменяла традиционный рокерский прикид – джинсы и майку на гламурное платье с блестками. Такие метаморфозы стиля не очень пришлись по душе верным поклонникам исполнительницы.

На фестивале «Дикая мята» Земфира предстала перед публикой в новом образе. Стильное черное платье, колготки и ботинки сделали ее больше похожей на богемную барби, чем на рок- певицу. В прессе уже муссируются слухи, что это ее подруга Рената Литвинова потрудилась и слепила из нее нечто вовсе не свойственное любимой артистке.

Кому-то из пользователей не понравились туфли Земфиры, кто-то не оценил яркий макияж и попросил «не использовать так много косметики», но многие были готовы принять кумира в любом виде и простить ей любые эксперименты со внешностью.

«Платье на Земфире как фотошоп. Как пластик, как доспех неудобный. Оно сбивает восприятие ее уникальности, иррациональности и аутентичности. Блёстки и гламур это не про неё. Ну никак вообще. Она глубже, сложнее, хаотичнее и неопределеннее. Есть люди, которым не нужны бирюльки. Их аура всё говорит сама за себя, а всё прочее лишь отвлекает от созерцания Живой души», - написали пользователи в комментариях.