Актриса Оксана Акиньшина и ее гражданский муж кинопродюсер Арчила Геловани живут в Швейцарии и воспитывают двоих детей. Вот только старший сын звезды от первого брака оказался новой семье совсем не нужен. Девятилетний Филипп живёт в Петербурге с мамой Оксаны.

«Женщина, которая не взяла ребёнка от предыдущего брака в новую семью, не редкость в России. Актриса Оксана Акиньшина - одна их таких женщин», - написала скандальный блогер Лена Миро. Таких – это забитых баб, который ради нового мужика и надежды с ним обрести «настоящее женское счастье» готовы отказаться от ребенка.

«У него не всё просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там», - заявила актриса в интервью. «Поэтому? Серьёзно?! Вот уж не догадывалась, что для здоровья ребёнка холодный Петербург с его зассанными подъездами - лучше, чем Швейцария. Крайне топорная отмазка. Лживая и тупая», - негодует автор поста.

Правда же в том, что у Акиньшиной - менталитет забитой бабы, главная жизненная ценность которой - мужские штаны. «Ради того, чтобы эти штаны были в её доме, забитая баба прогнётся под любые условия. «Твои дети с нами жить не будут», - в ультимативной форме заявляет новый муж, и забитая баба на это идёт. Как ей спится при этом ночами, лично я не понимаю. Как можно пойти на то, чтобы отселить куда-то своего ребёнка в угоду всего лишь мужику? Обнимать и целовать новых детей, зная, что другой ребёнок растёт где-то там, далеко, без материнской любви», - задает вопросы Лена Миро.

Странно эта женская зависимость проявляется и в расстановки ценностей и приоритетов. Актриса описала свою дочь, которой полтора года: «Мужиков она порвет, я в этом смысле спокойна на сто процентов. Она с десяти месяцев уже такая женщина»

«Вот что должно быть в голове, чтобы держать в руках полуторагодовалую девочку и думать о том, что она, когда вырастет, порвёт мужиков. Не проживёт интересную жизнь. Не станет свободной личностью. Не реализует свои способности. Не испытает любовь или, скажем, тягу к познанию, А всего лишь -- «порвёт мужиков». Высшее счастье в жизни для забитой бабы», - резюмирует свой пост блогер.

К сожалению, в современной России полно женщин, которые сначала сами готовы бросить детей ради очередного мужика, а затем надеются, что из дочери порвут этих самых мужиков. «Не порвут, не надейтесь. У них нет перед глазами такого примера. Как правило, эти девочки повторяют судьбу своих матерей», - написали пользователи в комментариях.