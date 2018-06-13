Мартиросян назвал Гарика Харламова самым ленивым и проблемным резидентом шоу
13 июня 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский юморист Гарик Мартиросян в гостях у рэпера Баста был настолько откровенен, что даже позволил себе критиковать коллегу по шоу. Он заявил, что считает Гарика Харламова самым проблемным резидентом.
Отвечая на вопросы зрителей авторской интернет-программы Басты GAZLive, Мартиросян упрекнул тезку в лени и признался, что «Бульдог прилагает только один процент усилий из ста, которые мог бы приложить». Он назвал Гарика Харламова «самым-самым талантливым комиком», который не выкладывается по максимуму во время работы.
«Самый проблемный резидент – это Гарик Харламов. Он работает, но если бы он работал больше и более ответственно относился, он был бы на века номер один в русском юморе», - честно сообщил известный комик.
Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что и к себе господин Мартиросян тоже относится очень сурово и критично. Ему вообще не очень нравится то, чем он занимался в жизни. «Я думаю, все могло быть гораздо лучше, смешнее», - положа руку на сердце сказал Гарик Мартиросян.
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