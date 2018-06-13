Актриса Анджелина Джоли может лишиться шестерых детей

Известная американская актриса Анджелина Джоли может в скором времени лишиться своих шестерых детей. Согласно последней информации, судья уже предупредил звезду о вероятности подобного исхода.

Джоли просят кардинально пересмотреть график свиданий детей с их отцом Брэдом Питтом, иначе опека над ними будет передана актеру. Как сообщает издание Daily Mail, этим летом Анджелина будет работать в Великобритании и намерена забрать сыновей и дочерей с собой. Таким образом, они лишатся возможности видеться с папой. Мужчина потребовал решить этот вопрос как-то иначе, однако актриса проигнорировала просьбу экс-супруга, вследствие чего он и решил обратиться в суд.

К настоящему моменту Джоли и Питт смогли прийти к консенсусу в данном вопросе, однако судья по-прежнему считает, что поведение Анджелины не является правильным и обоснованным. Более того, оно считается вредным для психики детей.