Молодая супруга Ивана Краско не исключает, что уедет из России без мужа
13 июня 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Молодая жена актера Ивана Краско заявила, что может уехать из России без супруга. Наталья призналась журналистам, что обожает кардинальные и иногда бесповоротные перемены в собственной жизни.
Не так давно в СМИ появилась информация, что брак артистов, у которых 60-летняя разница в возрасте, трещит по швам. Наталья в свою очередь сообщила, что разводиться с Иваном не намерена, но уехать без него в другую страну вполне способна, передает teleprogramma.pro.
Молодая актриса отметила, что у нее есть предложения о работе за границей, однако она пока размышляет над подобной возможностью. Наталья понимает, что в любом государстве имеются свои подводные камни, поэтому необходимо все проанализировать и взвесить, передает "Комсомольская правда".
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