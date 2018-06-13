Молодая супруга Ивана Краско не исключает, что уедет из России без мужа

Молодая жена актера Ивана Краско заявила, что может уехать из России без супруга. Наталья призналась журналистам, что обожает кардинальные и иногда бесповоротные перемены в собственной жизни.

Не так давно в СМИ появилась информация, что брак артистов, у которых 60-летняя разница в возрасте, трещит по швам. Наталья в свою очередь сообщила, что разводиться с Иваном не намерена, но уехать без него в другую страну вполне способна, передает teleprogramma.pro.

Молодая актриса отметила, что у нее есть предложения о работе за границей, однако она пока размышляет над подобной возможностью. Наталья понимает, что в любом государстве имеются свои подводные камни, поэтому необходимо все проанализировать и взвесить, передает "Комсомольская правда".