Елена Захарова поразила поклонников идеальной фигурой после родов

Известная российская актриса Елена Захарова продемонстрировала идеальную фигуру после родов. 42-летняя артистка родила дочку в начале декабря прошлого года и почти сразу начала приводить себя в форму.

Недавно Елена отправилась на фестиваль "Кинотавр" в Сочи и решила позагорать на пляже. Впоследствии актриса поделилась с поклонниками фотографией в ярко-синем бикини, передает teleprogramma.pro.

Подписчики Захаровой отметили невероятную стройность женщины, ее плоский живот и тонкие ноги. Многим не верится, что буквально полгода назад артистка стала матерью. Одно омрачает радость фанатов Елены – она до сих пор не рассказывает общественности ничего о своей маленькой дочке, но, вероятно, звезда ждет, когда малышка немного подрастет.