Волочкова продемонстрировала в сети деформированные танцами стопы
12 июня 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ни для кого не секрет, что балерины очень тяжело работают, а страдают в процессе танца в основном стопы. Анастасия Волочкова накануне решила показать подписчикам свои деформированные балетом ноги.
Танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию из самолета. Артистка вытянула ноги и положила их на стену. На снимке можно увидеть, что стопы Анастасии действительно претерпели серьезные изменения: у нее искривлены пальцы, появились мозоли и шишки. Более того, на правой ноге Волочковой можно заметить очень большой пластырь.
Некоторые подписчики не поняли, зачем знаменитость показывает в интернете не самые красивые ноги, а другие оценили ее смелость.
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