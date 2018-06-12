Волочкова продемонстрировала в сети деформированные танцами стопы

Ни для кого не секрет, что балерины очень тяжело работают, а страдают в процессе танца в основном стопы. Анастасия Волочкова накануне решила показать подписчикам свои деформированные балетом ноги.

Танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию из самолета. Артистка вытянула ноги и положила их на стену. На снимке можно увидеть, что стопы Анастасии действительно претерпели серьезные изменения: у нее искривлены пальцы, появились мозоли и шишки. Более того, на правой ноге Волочковой можно заметить очень большой пластырь.

Некоторые подписчики не поняли, зачем знаменитость показывает в интернете не самые красивые ноги, а другие оценили ее смелость.