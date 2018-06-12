Всемирно известная певица похудела на 20 килограммов
12 июня 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известная певица, формы которой в последнее время приводила поклонников в недоумение, смогла взять себя в руки. Американская артистка Мэрайя Кэри сумела сбросить 20 лишних килограммов.
Накануне 48-летняя звезда появилась в одном из ресторанов Калифорнии в облегающем черном платье, подчеркивающем все достоинства фигуры.
Кэри призналась одной из своих подруг, что различные диеты ей не помогли, поэтому она решилась на хирургическое вмешательство – "рукавную гастропластику", передает "7 Дней". После уменьшения объема желудка Мэрайе все же пришлось придерживаться особого режима питания, в котором нет сладкого и мучного, однако результат не заставил себя ждать.
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