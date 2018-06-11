Опубликована запись давки на открытии ресторана Ольги Бузовой
11 июня 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появились видеозаписи, запечатлевшие давку на открытии ресторана Ольги Бузовой. По некоторым данным, поесть в ресторане у Бузовой накануне собралось не менее пяти тысяч человек.
Несколько тысяч поклонников Ольги Бузовой, собравшиеся на открытие ее ресторана, полностью парализовали движение на Цветном бульваре в Москве. Естественно, зал ресторана, рассчитанный всего на 60 посадочных мест, физически не мог уместить всех желающих. Тем более, что в день открытия предпочтение было отдано звездам шоу-бизнеса, приглашенным посетить заведение.
Предприимчивая Бузова никогда не останавливается на достигнутом и продвигает свой бренд в любой сфере, где есть возможность заработать денег. Так, ранее мы уже слышали о запуске новой криптовалюты, теперь Бузова окунулась в ресторанный бизнес, а в дальнейших планах – запуск собственной социальной сети, сообщают «Известия».
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