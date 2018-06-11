Опубликована запись давки на открытии ресторана Ольги Бузовой

В сети появились видеозаписи, запечатлевшие давку на открытии ресторана Ольги Бузовой. По некоторым данным, поесть в ресторане у Бузовой накануне собралось не менее пяти тысяч человек. Голодная толпа готова съесть саму Бузову на открытии ее ресторана

Несколько тысяч поклонников Ольги Бузовой, собравшиеся на открытие ее ресторана, полностью парализовали движение на Цветном бульваре в Москве. Естественно, зал ресторана, рассчитанный всего на 60 посадочных мест, физически не мог уместить всех желающих. Тем более, что в день открытия предпочтение было отдано звездам шоу-бизнеса, приглашенным посетить заведение.

Предприимчивая Бузова никогда не останавливается на достигнутом и продвигает свой бренд в любой сфере, где есть возможность заработать денег. Так, ранее мы уже слышали о запуске новой криптовалюты, теперь Бузова окунулась в ресторанный бизнес, а в дальнейших планах – запуск собственной социальной сети, сообщают «Известия».