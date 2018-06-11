Подписчики известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой считают, что она запустила себя. В настоящий момент знаменитость ждет второго ребенка, хотя прямо не говорит о своем "положении".

В последнее время в СМИ все чаще появляются фотографии телеведущей с округлившимся животом. Не так давно супруг Леры опубликовал на своей страничке ролик, в котором можно увидеть, как Кудрявцева ест конфету. При этом на ней надет спортивный костюм, а на лице нет никакого макияжа.

Как сообщает портал "УзнайВсе", некоторые подписчики хоккеиста Игоря Макарова считают, что беременная женщина "запустила" себя, перестала носить каблуки, соблюдать строжайшую диету и надевать нарядные платья. Спортсмен, очевидно, поддерживает желание супруги расслабиться и отдохнуть перед родами.

