Подписчики Кудрявцевой считают, что беременная телеведущая "запустила" себя
11 июня 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Подписчики известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой считают, что она запустила себя. В настоящий момент знаменитость ждет второго ребенка, хотя прямо не говорит о своем "положении".
В последнее время в СМИ все чаще появляются фотографии телеведущей с округлившимся животом. Не так давно супруг Леры опубликовал на своей страничке ролик, в котором можно увидеть, как Кудрявцева ест конфету. При этом на ней надет спортивный костюм, а на лице нет никакого макияжа.
Как сообщает портал "УзнайВсе", некоторые подписчики хоккеиста Игоря Макарова считают, что беременная женщина "запустила" себя, перестала носить каблуки, соблюдать строжайшую диету и надевать нарядные платья. Спортсмен, очевидно, поддерживает желание супруги расслабиться и отдохнуть перед родами.
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