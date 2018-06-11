Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой

Подписчики известной российской балерины Анастасии Волочковой пришли в недоумение, заметив, что артистка в последнее время начала практически каждый день публиковать свои фотографии на шпагате.

Раньше Анастасия демонстрировала фолловерам свою растяжку довольно редко, однако в последнее время ее страничка в Instagram буквально пестрит такими кадрами.

Только вчера Волочкова дважды села на шпагат: сначала на бортике бассейна, а затем – в турецком хаммаме. Многие подписчики также отметили, что балерина уже долгое время позирует в одном и том же купальнике и предложили ей приобрести новый наряд для отдыха у воды. Особенно язвительные "комментаторы" считают, что у артистки началось "обострение", поэтому она не может остановиться и постоянно публикует снимки, демонстрирующие шпагат.