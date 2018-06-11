Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой
11 июня 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Подписчики известной российской балерины Анастасии Волочковой пришли в недоумение, заметив, что артистка в последнее время начала практически каждый день публиковать свои фотографии на шпагате.
Раньше Анастасия демонстрировала фолловерам свою растяжку довольно редко, однако в последнее время ее страничка в Instagram буквально пестрит такими кадрами.
Только вчера Волочкова дважды села на шпагат: сначала на бортике бассейна, а затем – в турецком хаммаме. Многие подписчики также отметили, что балерина уже долгое время позирует в одном и том же купальнике и предложили ей приобрести новый наряд для отдыха у воды. Особенно язвительные "комментаторы" считают, что у артистки началось "обострение", поэтому она не может остановиться и постоянно публикует снимки, демонстрирующие шпагат.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес