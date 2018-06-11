Беременную Анастасию Овечкину жестко раскритиковали в сети

Беременную супругу хоккеиста Александра Овечкина жестко раскритиковали за ее образ жизни. Недавно подтвердилась информация о том, что младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой ждет первенца.

Последние несколько дней будущие родители празднуют победу команды "Вашингтон Кэпиталз", после которой Александр стал обладателем Кубка Стэнли. Хейтеры заявили, что жена Овечкина ведет себя неподобающе для женщины, которая скоро станет матерью. Анастасия действительно поддерживает мужа и разделяет его радость: она была вместе с ним в ночном клубе, а потом и на застолье, которое не заканчивалось до самого утра, передает "7 Дней".

Особенно язвительные "комментаторы" отметили, что молодая женщина даже стала хуже выглядеть – приобрела нездоровый цвет лица и темные круги под глазами.