Лолита рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Певица Лолита вернулась из Болгарии со своей дачи преображенной. Милявская потеряла где-то десять килограммов веса, преображая свой участок и вкалывая от девяти часов утра до девяти вечера.

В этом певице помогал ее муж. После того, как она провела 9 месяцев на гастролях, Милявская решила, что летом будет отдыхать. А болгарский участок, пока хозяева отсутствовали, сильно зарос. Пришлось его облагораживать.

Поездка в Болгарию была омрачена тем, что Лолита обожгла себе руки из-за бракованного опрыскивателя, который оказался дырявым. В результате средство для уничтожения сорняков, привезенное из России, вылилось Лолите на руки. Об этом певица рассказала "Собеседнику".

Вернувшись в Москву, Лолита столкнулась с новой неприятностью: началась аллергия на пух.

Ранее Лолита Милявская рассказала в Instagram об интересном событии, произошедшим с ней при прохождении русско-китайской границы. Пограничник из Китая долго не мог понять, кто она, мужчина или женщина.