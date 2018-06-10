Голодная толпа готова съесть саму Бузову на открытии ее ресторана

Перед открытием ресторана Ольги Бузовой в Москве у дверей заведения собралась настоящая толпа. Не понятно, то ли все были такими голодными, то ли просто ждали появления своего кумира.

«На Цветном бульваре ждут открытия ресторана Бузовой. Но больше ждут появления его хозяйки - великой певицы Ольги Бузовой. Поговорил с двумя девочками лет 14-и. Они в состоянии почти без сознания», - написали в Facebook Михаил Дегтярь.

Поклонники Ольги были возмущены, они уверены, что заведение не сможет накормить всех собравшихся. «Да там вся Москва! Столько народу. Как вы их накормите? Оль, для ресторана надо было площадь снимать, как «Олимпийский». Они же все голодные, разнесут все!», «Все равно вас в сам ресторан не пустят, а рядом стоять смысла нет, там же только звезды будут в самом ресторане», – заметили пользователи Сети.

Кстати, звезды особенно и не торопились на открытие, еще и повеселились по поводу меню заведения. «Главное блюдо — пельмени с запахом «великой певицы», – прокомментировал публикацию Юрий Лоза.