Поклонники Егора Крида и шоу "Холостяк" в ярости, они подозревают музыканта в обмане и требуют ответа. Какой бы пост не опубликовал рэпер в социальной сети Instagram, фолловеры в комментариях задают вопросы про Дашу Клюкину, которой Егор надел на палец кольцо в финале программы.

Они хотят знать, правда ли между героями передачи возникло чувство или все это просто кино с заранее придуманным сценарием, в котором артисты участвуют ради пиара на телевидении.

Надо сказать, что подписчики уже теряют терпение в надежде получить ответ от Егора. «Вы почему не даёте четкий прямой ответ?! Вы что всех за дураков держите?! Вы думаете, что никто не видит, что вы просто играете на камеру?! Вы все лживые, все просто фальшивые как туалетная бумага. Вот ждёшь, надеешься, что все это правда, болеешь за людей действительно. А потом как проект закончился, все молчат как рыба. Ненавижу. Лучше бы ты вообще не приходил на проект, если все ровно все ложь! Я тебе теперь не верю! Ответь!», - яростно вопрошают фолловеры.

Надо сказать, что большинство пользователей уже и сами все поняли и сделали выводы. «Люди как вы достали своей Дашей, когда вы уже поймете, что это шоу, и что она ему не нужна», «До проекта он мне как-то ровно был, какие то песни слушала, что-то нравилось. Но после этого пиара, громких слов, столько пафоса, столько лапшы было навешано, как ни на одном шоу, аж теперь раздражает любое упоминание о Егоре Криде. Самый "искренний" обманщик за всю историю проекта. А в начале «Холостяка» мне он даже нравился. Вот думаю, какой хороший, мудрый не по возрасту, глубокий человек. А вот пфффф. Чепуха все», - написали пользователи в комментариях.

Любимый спикер издания «Дни.ру» член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян также не мог пройти мимо такой не справедливости на отечественном ТВ. «Очередной пример того, как на телевидении откровенно дурят зрителей. Просто берут и беззастенчиво подрывают веру людей этими шоу. Зачем? Несколько месяцев так тщательно подбирали жену Егору Криду и практически сразу после завершения шоу он сказал, что встречаться с "суженой" не собирается. А к концу лета такой же фокус собираются проделать с Ольгой Бузовой. За кого принимают телезрителей устроители этих шоу я не знаю, но выглядит это все крайне некрасиво", – отметил он изданию.

Надо сказать, что всю эту критику можно отнести не только в адрес телеканала, но и к самим звездам, что соглашаются принимать участие в подобных телепроектах.