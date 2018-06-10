Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем

Поклонники актрисы Кристины Асмус подозревают, что она рассталась с супругом Гариком Харламовым. Звездную пару редко видят вместе на вечеринках и мероприятиях, они не публикуют совместные снимки, а Кристина даже не носит обручального кольца.

Пользователи недоумевают, а последнее фото звезды и вовсе навело подписчиков на грустные мысли. Даже поздравление с годовщиной свадьбы актриса сопроводила старой фотографией из семейного архива. Правда она объяснила это тем, что ее супруг не любит фотографироваться. Да и само поздравление совсем не содержало романтической влюбленности.

«Да, 5 лет брака, возможно, не так много. Но я однозначно могу сказать, чтобы ни было, Гарик, мой самый родной человек, моя кровь, мое братство. Люблю тебя безумно, восхищаюсь тобой, тянусь за тобой и во многом ровняюсь. Я люблю тебя со всей твоей детскостью и капризностью, с твоим храпом и неисполнительностью. Но! За свою семью ты рвешь так, как ни за что в этой жизни. И ты просто суперидеальный любящий отец! Мне так повезло. Да, мы очень разные, у нас противоположные взгляды практически на все, но с тобой можно договориться. Это круто!» - поделилась Кристина.

Также поклонники стали замечать, что актриса часто работает в разных городах и совсем не бывает дома. А последнее трогательное фото с молодым актером в Instagram «добило» пользователей Сети. Подписчики посчитали, что с коллегой Кристина выглядит более счастливой и любящей, нежели на снимке с законным супругом.