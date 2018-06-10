В сетях обсуждают реакцию возлюбленной популярного рэпера Тимати модели Анастасии Решетовой на высказанные в адрес 22-летней подруги музыканта слова телеведущей Ксении Собчак. Собчак публично унизила подругу Тимати на церемонии "Муз-ТВ 2018. Трансформация".

Ксения Собчак вела мероприятие и между делом делала реплики в адрес участников и гостей ежегодной музыкальной церемонии.

Тимати пришел на "Муз-ТВ" со своей мамой Симоной Яковлевной и своей 22-летней девушкой-красавицей Анастасией Решетовой.

Собчак - мама сына-малыша - подошла к звездному семейству и обратилась к маме рэпера. "Смотрю на такую женщину и думаю: "Бедная Симона Яковлевна! Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот женщиной на церемонию будет ходить. Ужас". Над шуткой Ксении хохотали не только зрители в зале, но и мама Тимати.

Известно, что даже многие женщины дергаются, когда к ним обращаются "женщина". Анастасия на шутку Собчак не ответила. А через несколько часов в ее Инстаграм появилась запись: Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое: "Не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу.

Не стоит тащить разный хлам в свою душу". "Я считаю, что ваше поведение на премии после довольно-таки некомпетентного поведения Ксении- очень даже достойное", - оценили Решетову подписчики.

Есть еще и такая точка зрения: "Из большинства комментов ясно, что мало кто имеет чувство юмора, у Собчак всегда такие шуточки, я лично ничего оскорбительного в её словах не услышала, двояко можно понять её слова, кто с умом, тот понял, что она имела ввиду, и правильно сделали, что посмеялись, смеяться надо уметь над собой, и жить станет проще!"

Напомним, Тимати стал встречаться с Решетовой после расставания с мамой своей единственной дочки Алёной Шишковой. Многим поклонникам рэпера больше нравится его первая возлюбленная, они считают, что Настя выглядит старше своих лет.

Мама Тимати Симона Яковлевна помогает растить малышку, занимается со своей внучкой, которую Шишкова родила в Доминикане.