Оскар Кучера признался в любви и в многочисленных изменах

Актер Оскар Кучера откровенно рассказал о том, что в жизни было много романов, как долго он искал «свою» женщину, а также объяснил, почему у его старших сыновей одинаковые имена. Оскар Кучера нечасто говорит о своей личной жизни, но для программы «Секрет на миллион» и своей давней подруги Леры Кудрявцевой сделал исключение.

Актер признался, что поступил некрасиво по отношению к своей второй жене модели Майе Марковой. Оскар рассказал, что семейная жизнь с Майей не задалась сразу, после очередной ссоры он вернулся в семью лишь из-за беременности супруги.

Однако его подруга Юля тоже ждала ребенка от актера. Только она об этом предпочла промолчать, поскольку решила не разрушать чужую семью. «Я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение. И вот однажды Юля написала мне смс, а после она рассказала, что тоже родила сына. Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой», - признался Кучера.

Оба его старших сына не только родились примерно в одно и то же время, но и были названы одним именем – Александр. После развода с Майей, Оскар женился на Юлии. Супруги живут счастливо в браке и воспитывают троих детей.

Буквально на днях они отметили 11-летие совместной жизни, о чем Оскар трогательно рассказал на страницах социальной сети. "11 лет со дня свадьбы пролетели как 1 день, да и 17 лет со дня знакомства не медленнее. Однако столько всего в нашей жизни произошло за это время! Мир разделился на до тебя и с тобой! И этот мир с тобой я обожаю! Спасибо тебе за все, а главное за то, что я по-прежнему живу влюбленный в тебя, как мальчишка", - написал он.

Кстати, у экс-супруги телеведущего свой взгляд на события тех далеких лет. В интервью она сообщила, что актер не считал семейные узы священными и "доброжелатели" частенько рассказывали ей о многочисленных подружках Кучеры. Не однажды уличаемый в изменах, он находил для себя не слишком убедительные оправдания, но разводиться не спешил и, кажется, его вообще все устраивало. По словам Майи, её уход Оскар воспринял как оскорбление.

Кроме того, Майя также считает, что второй Саша рождён Юлией в гражданском браке с совсем другим мужчиной, а красивая история просто выдумана актёром от начала до конца при усыновлении.

Как бы там ни было, бывшая супруга Кучеры все же нашла свое счастье, она вышла замуж за известного баскетболиста Егора Вяльцева и родила ему еще двоих детей. А 13-летний Александр Кучера не отрицает, что у него целых два папы, ведь он находится в прекрасных отношениях и с родным отцом, и с отчимом.