Волочкова не была толстой, когда ее увольняли из Большого, признался Цискаридзе

В отношениях Николая Цискаридзе и Анастасии Волочковой были периоды дружбы и успешного партнерства, но и ссоры случались часто. Между тем, именно Цискаридзе помог балерине попасть в Большой театр.

Даже в балете все решают знакомства. Николай порекомендовал людей, к которым нужно подойти, чтобы оказаться на главной сцене страны. Волочкова послушалась совета друга и вскоре стала звездой Большого. А затем, по признанию Цискаридзе, балерина зазналась, и конфликты между ними стали вспыхивать регулярно.

Анастасия танцевала самые престижные партии, под нее ставили спектакли. Она буквально руководила Большим, но долго так продолжаться не могло. Цискаридзе первый решился сказать ей горькую правду. «Я подошел и сказал: «Настюш, надо задуматься о форме». Но я имел права на эти слова. А когда кто-то другой позволил сказать, что она толстая и большая… Эти люди не имели такого права», - рассказал Цискаридзе в программе «Привет, Андрей».

В какой-то момент начальство театра решило любыми путями убрать приму со сцены. Цискаридзе не назвал имена, он просто признался, что танцоров уговорили подписать петицию о профнепригодности балерины. Однако артист откровенно рассказал, что Анастасия не была полной, о чем говорили их руководители. Он с легкостью мог ее поднять, поэтому Николай отказался следовать указу начальства и не стал подписывать никаких бумаг.

Танцор заметил, что имя Волочковой никогда не сходило с уст недоброжелателей. В училище ей строили козни сокурсники, сплетничали и подрезали пуанты. «Насте нравилось раздражать народ. Она не могла идти по улице просто, она шла всегда с розой. Нравится человеку выпендриваться, ну, если человек получает от этого удовольствие», – сообщил Цискаридзе.

Сегодня Анастасия не хочет помнить былых обид, но признается, что скучает по театру. «Решила сделать Большой театр у себя дома! Вот моя спальня, 102 квадратных метра, с будуаром. Такая женщина, как я, достойна этого. Есть сообщество моральных уродов просто. Но я должна сказать, что такую роскошную жизнь заслужила!» – рассказала Волочкова, показывая в программе свой роскошный особняк.

Также Анастасия показала эксклюзивное кольцо стоимостью 57 миллионов рублей, которое, по словам балерины, ей подарил хороший друг. «Я это все заслужила, я все выстрадала, я никому не обязана ничем. И все, что говорят за спиной… Слышит только моя попа», – резюмировала скандальная балерина.