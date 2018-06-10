Дима Билан перенес на ногах бронхит и госпитализирован с пневмонией

Певец Дима Билан разболелся так, что пришлось отменить концерт. Билан напугал своих поклонников фотографией из больничной палаты. Артист, победитель "Евровидения-2008" гастролирует и должен был выступить в Даугавпилсе.

Оказалось, что он две недели ходил с бронхитом, пока воспаление не перешло на легкие.

О своем состоянии Билан опубликовал видео в Инстаграм. "Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии!! с выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди - это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!!" - признался певец. (Орфография и пунктуация сохранены).

"Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра ВАС!!!!! Моё самое искреннее вам спасибо за понимание!!!", - написал Билан и выразил надежду, что еще даст концерт в этом городе.

Поклонники желают своему кумиру выздороветь поскорее: "Выздоравливай, Димка!!!!", "Димочка выздоравливай!!!"