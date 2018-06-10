Муж Аллегровой умер от татуировки, набитой в честь певицы, считают родственники

Баталии вокруг смерти экс-супруга Ирины Аллегровой Игоря Капусты продолжают набирать обороты. Страсти накаляются из-за участия его родственников в различных телевизионных шоу. Чуть менее месяца Игорь Капуста скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. Как уверяет сестра погибшего – Галина, причиной смерти стала аллергия на татуировку, сделанную в честь певицы.

Игорь Капуста был танцором в коллективе Аллегровой. Пара прожила вместе восемь лет, а затем – развод. В 2012 году Капуста попал в тюрьму по обвинению в распространении наркотиков, а из колонии он вышел уже с целым букетом заболеваний: варикоз, панкреатит, а позже у артиста случился инсульт.

Официальная версия его смерти - инфекция, которую Игорь подхватил в больнице Северной столицы во время обследования. Однако, по словам Галины Капусты, она общалась с патологоанатомом, и тот, пришел к выводу, что Игорь умер от аллергии. "Она у него развилась после татуировки, которую он сделал в честь Ирины", – заверяет Галина.

С Ириной Аллегровой у Галины сложные отношения. Она единственный раз обратилась за помощью к звезде, когда посадили брата. Но та наотрез отказалась помогать бывшему мужу.

«Ира, не надо поливать грязью человека красивого, доброго и светлого, который сделал для тебя очень многое. Любовь, которую дал брат, тебя сильно вдохновила. Пожалуйста, забудь нашу фамилию. Не трогай его!», - цитирует Галину издание «Современник».